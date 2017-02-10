Назван самый сексуальный в мире медбрат

Кто бы мог подумать. что в одной из больниц Мадрида работает самый сексуальный в мире медбрат. Горячий испанский мачо умеет не только мастерски держать на руках младенцев, но и демонстрировать свои достоинства перед объективом фотокамеры.

"Такой медбрат способен успокоить любого тревожного пациента", – пишет британское издание Daily Mail, комментируя бешеную популярность мускулистого красавчика Фрэна Суареса. Эффектному испанцу удается успешно совмещать работу в больнице с карьерой модели и танцора.

Благодаря своему обаянию и идеально сложенному телу Фрэн стал настоящей звездой соцсетей. Так, на страничку медбрата в Instagram подписаны уже более 55 тысяч пользователей.

Судя по снимкам, в свободное от работы в больнице время, Фрэн активно занимается спортом, поддерживая себя в отличной форме. Кроме того, испанский мачо постоянно радует поклонников эротичными снимками, стараясь продемонстрировать свое прекрасное тело в самом удачном ракурсе. Так, например, на одном из снимков мускулистый медбрат предстает в неожиданном образе....русалочки.

Рядом с прекрасным Фрэном меркнут даже культовые ангелы Victoria's Secret. Так, на одном из фото медбрат позирует вместе со знаменитой моделью Алессандрой Амбросио, и девушка явно теряется на его фоне, передает "Лента.ру".