Кто задержал самолеты в московских аэропортах

Накрывший Москву снегопад в начале декабря привел к транспортному коллапсу в авиасообщении. Были задержаны сотни рейсов. Эксперты авиационной отрасли утверждают, что это нормальное явление.

В задержках рейсов авиаэксперты не видят ничего страшного, в Европе при выпадении всего нескольких сантиметров снега закрывают целые воздушные гавани. В интервью "МК" специалист по проблемам авиаотрасли Роман Гусаров высказал мнение, что работа российских аэропортов в столь сложных погодных условиях, пусть не подвиг, но высочайшее мастерство.

"Пограничные температуры, в районе ноля, самый тяжелый период. Идет мокрый снег, который налипает на взлетно-посадочную полосу и превращается в скользкую жижу, а после все это может замерзнуть и превратиться в корку льда" – описывает ситуацию авиаэксперт.

По его информации, в аэропортах постоянно ведется мониторинг качества сцепления шасси с полосой и при необходимости ее закрывают. Уборочные машины обрабатывают полосу реагентом, на это уходит от 15 до 20 минут. В это время самолеты не вылетают. "Если полоса закрыта на уборку, порядка 10 рейсов уже задержаны", – говорит Гусаров.





Эксперт уверен – авиакомпания, которая должна отвечать перед пассажирами за задержку рейса, здесь не причем. И то, что людей держат в самолете – это не злой умысел перевозчика. "Компания сама не заинтересована в задержках, потому что этот самолет должен после улететь по другому маршруту. Как следствие, срываются остальные рейсы. Им приходится вызывать дополнительные борта, дополнительные экипажи. Авиакомпании было бы проще оставить пассажиров в аэропорту, оставить им сандвичи, бутылку воды и забыть. А в данном случае это гигантские расходы", – утверждает специалист.

В ситуации, которая произошла в первых числах декабря, со своими клиентами так не поступил "Аэрофлот". Министр транспорта Максим Соколов высоко оценил работу авиакомпании в период массовых задержек рейсов и призвал других перевозчиков брать с него пример.





В самой компании подчеркнули, что задержки произошли не по вине перевозчика: самолеты были готовы к взлету, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Пилоты не получили от служб аэропорта "Шереметьево" точное время на разрешение на вылет. Несмотря на это, "Аэрофлот" принял решение компенсировать своим пассажирам неудобства от долгого ожидания вылета в салоне самолета.

В мировой практике происходят случаи задержки рейсов авиакомпаниями на длительное время, свыше 5 часов, без высадки из кабины самолета пассажиров. Такие случаи бывают вызваны как погодными, преимущественно в зимний период, так и техническими причинами.



Например, пассажиры авиаперевозчика Etihad провели аж 12 часов в самолете, который не мог улететь из аэропорта Abu Dhabi по причине непроглядного тумана. Или же клиенты компании American Airlines, просидевшие 9 часов в своих креслах в ожидании вылета из воздушной гавани Dallas. Вспомним и пассажиров Singapore Airlines. Они провели порядка 8 часов на борту воздушного судна из-за потенциальной неисправности авиалайнера. Непогода стала причиной задержки вылета самолета Virgin Atlantic, а также Lufthansa из Нью-Йорка. Ожидание составило 6 часов.