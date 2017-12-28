Сменщица Доктора Лизы осквернила ее память

Благотворительный фонд доктора Лизы оказался в центре скандала. Нового президента организации, публицистку Ксению Соколову, обвиняют в растрате денег.

Якобы глава фонда "Справедливая помощь" решила пожить с шиком. Как только журналистка вступила в должность, она подняла себе зарплату в пять раз и переместила офис благотворительной организации в роскошное помещение в центре Москвы. Кроме того, как сообщает телеканал РЕН ТВ, главной статьей расходов фонда стала не помощь нуждающимся, а оплата труда адвокатов.

Журналистам телеканала удалось поговорить с сотрудниками "Справедливой помощи". Наталья Авилова рассказала, что с приходом Ксении Соколовой из фонда ушло множество специалистов. "После того как пришло новое руководство, у нас доктор, который работал с Лизой десять лет, уволился. У нас год работа ведется без медработника, кто мог оказывать помощь детям. Я не понимаю, почему можно иметь трех бухгалтеров, секретарей, но мы же фонд, мы оказываем помощь, а доктора у нас нет", – приводит телеканал слова женщины.

Сама Соколова отказывается вникать в суть предъявляемых ей претензий. Бывший главный редактор нескольких журналов не понимает, почему должна менять свой образ жизни: "Кто-то спросил: а как вы с образом жизни в подвале. В шубе. Я пришла сюда не для того, чтобы мне стало жить хуже". Ксения назвала сообщения журналистов дискредитацией и отказалась отвечать на вопросы.

Как писали Dni.Ru, 25 декабря 2016 года в Черном море в районе Сочи разбился принадлежавший Министерству обороны Ту-154, на котором в Сирию должны были прилететь музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ, а также Доктор Лиза. Всего на борту находились 92 человека – восемь членов экипажа и 84 пассажира. Все они погибли.