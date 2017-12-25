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Общество

Приемный сын рассказал о слезах Доктора Лизы

Доктор Лиза. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Илья Швец поделился воспоминаниями о своей маме – Елизавете Глинке, погибшей ровно год назад в авиакатастрофе лайнера ТУ-154, рухнувшего в Черное море. Доктор Лиза была одной из тех, кто летел в тот роковой день в Сирию с гуманитарной помощью.
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Ради той злополучной поездки известный общественный деятель и просто женщина с большим и добрым сердцем впервые нарушила традицию проводить выходные с семьей. У Елизаветы и ее мужа, адвоката Глеба Глинки, двое родных взрослых сыновей, которые живут в Америке. О приемном сыне Илье знали немногие.

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 В Сочи разбился Ту-154

Сюжеты В Сочи разбился Ту-154

Молодой человек с семьей живет в Саратове, работает в кафе, учится на юриста. Он рассказал о том, какой мамой была знаменитая Доктор Лиза. Илье было 12, когда родная мать умерла от рака. Во время лечения она познакомилась с Елизаветой Глинкой.

"С родственниками у нас были сложные отношения, а Доктор Лиза организовала похороны. Если бы не она, я бы оказался в детдоме", – цитирует Илью сайт "Комсомольская правда". По словам молодого человека, Елизавета была очень доброй мамой: не ругала за неудачи в учебе, помогая с уроками и нанимая репетиторов. Она очень хотела дать Илье образование.

О маминой работе Илья знал – однажды они даже вместе ездили в офис, где парень помогал разбирать вещи для бездомных. "Однажды я видел, как мама плакала на кухне, когда один из ее подопечных умер", – вспоминает приемный сын Доктора Лизы. По его словам, она всегда называла всех своих многочисленных подопечных по именам.

Илья говорит, что мама любила мечтать, как все трое сыновей со своими семьями будут собираться у нее на даче в Подмосковье, которая досталась ей от родителей. Но этому не суждено было сбыться, с братьями Илья на даче так и не встретился, поскольку они всегда жили в США.

Однако в родовом гнезде успела побывать дочка Ильи и единственная внучка Елизаветы Глинки. "Она была очень нежной бабушкой. Все свободное время проводила с малышкой", – говорит сын Доктора Лизы.

Теперь о тех днях, когда все были живы, здоровы, дружны и любили друг друга, в семье Елизаветы Глинки остались лишь воспоминания. Горькие, трогательные и незабываемые.

Как писали Dni.Ru, 25 декабря 2016 года в Черном море в районе Сочи разбился принадлежащий Министерству обороны Ту-154, на котором в Сирию должны были прилететь музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ, а также Доктор Лиза. Всего на борту находилось 92 человека – восемь членов экипажа и 84 пассажира. Все они погибли.

Позже в Сети появились результаты расследования крушения Ту-154 над Черным морем. Согласно опубликованной информации, причиной трагедии стала усталость экипажа. Нарушению пространственной ориентировки способствовали несколько факторов: чрезмерное психическое напряжение, эмоционально-физиологическое утомление и дефицит навыков распределения внимания у капитана.

Автор: Людмила Фоканова25 декабря 2017, 08:29
ФОТОРЕПОРТАЖ

С Доктором Лизой прощались целыми семьями

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