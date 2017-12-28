Новогодние праздники россиянам испортят 40-градусные морозы

Россиян в январе ждут жестокие морозы. В некоторых регионах страны температура может опуститься до -45, предупредили синоптики.

Особых погодных аномалий на первый месяц наступающего года метеорологи не прогнозируют. В среднем температура близка к многолетним показателям, в большинстве районов даже на градус выше нормы.

В Центральном округе по ночам ожидается в пределах -10...-15, днем – -4...-9. При похолодании на севере округа, вплоть до столичного региона, столбики термометров опустятся до -20...-25. Осадков выпадет больше нормы.

В Москве в январе температура будет на один градус выше нормы. Преобладающая температура в столице – -11...-16, днем – -5...-10.

Холоднее всего будет на востоке Таймыра и Эвенкии, на севере Красноярского края. По ночам – до -35...-40, днем теплее – -27...-32. Ожидается и похолодание, когда термометры покажут -45. А вот в Якутии -45 будет нормой, причем воздух может охладиться и до -50.

На Урале в январе будет -16...-21, днем – -11...-16, осадков здесь будет меньше нормы. Прохладнее обычного в январе окажется в Камчатском крае, Магаданской области и на Чукотке. На Дальний Восток в начале года придут мощные циклоны: здесь много осадков, в три раза больше столичной нормы – до 134 миллиметров.

Тепло в январе на юге – по ночам ожидается от +1 до -5, днем – +5...+10. Это в пределах климатической нормы, но порой ночами может подморозить до -10, пишет "Российская газета".