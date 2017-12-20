На Москву надвигается мороз

В столице в ближайшие выходные, 23 и 24 декабря, похолодает. Температура начнет снижаться с 21 декабря, передает сетевое издание m24.ru.

Ночью в субботу столбики термометров опустятся до -5...-10 градусов. В дневное время ожидается от 2 до 7 градусов мороза. Местами пройдет снег, возможны метели. В связи с непогодой метеорологи предупредили горожан об ухудшении видимости на столичных дорогах.