Украинское телевидение захлестнули скандалы

Очередной скандал разгорелся на украинском телевидении. Виновником стала ведущая популярной программы "Детали" на канале "Прямой". Василиса Фролова выступила против языковых квот на музыкальных радиостанциях.

Соцсети и украинские СМИ бурлят от возмущенных комментариев. Высказанное телеведущей мнение критикуют, называя выступление Фроловой "громким и агрессивным".

Во время программы было установлено телефонное соединение с депутатом Рады от "Народного фронта", главой парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Викторией Сюмар. Как пишет украинский "Обозреватель", ведущая "некорректно вела себя, перебивала и отмечала, что все ее знакомые музыканты негативно относятся к квотам". Поддерживал Фролову и ее коллега Сергей Дойко. В эфире ведущие требовали от нардепа назвать имена новых украинских исполнителей, о которых стало известно благодаря квотам, описывает происшествие издание.

Поводом для скандала стал закон, принятый Верховной радой минувшей весной. Нардепы ввели языковые квоты на украинском телевидении и радио. Документ предусматривает не менее 75% украиноязычного контента для общенациональных каналов и 50% – для региональных. По мнению Василисы Фроловой, ограничения отрицательно сказались на качестве информационного наполнения. Ведущая считает, что достойных украинских исполнителей не так уж много, чтобы заполнить эфирное время.

Эксперт комиссии по распространению и демонстрации фильмов Сергей Оснач обвинил ведущих в непрофессионализме. "Считаю это вопиющим нарушением журналистских стандартов и этики. Также Фролова озвучила неправдивую информацию, будто слушатели из-за квот меньше слушают радио и убегают в интернет. Это банальная ложь, ведь переход слушателей в онлайн является общемировой тенденцией", – написал Оснач на своей странице в Facebook.

Фролова на обвинения отреагировала быстро. "Можете обвинять меня в чем угодно, но мой месседж простой, как "угол дома" - запрещать и навязывать нельзя. А новых украинских исполнителей, на которых надо было бы обратить внимание, к сожалению, в эфирах очень мало. Виктория, увы, так и не назвала имена новых исполнителей, которых она открыла именно благодаря квотам", – написала Фролова.

Многие пользователи украинского сегмента Сети в итоге ополчились на телеведущую. Они утверждают, что квоты приносят несомненную пользу. А Фролову обвинили в "украинофобии". Тем временем телевидение и радио из-за введенной цензуры продолжают сотрясать скандалы.

Так, на днях в центре внимания оказалось популярное на Украине "Громадське радіо". В эфир пригласили главу запрещенной в стране Коммунистической партии Петра Симоненко. Некоторые чиновники и политики после этого заявили, что прекращают сотрудничество с этой радиостанцией. Месяцем ранее в центре скандала оказался телеканал ICTV: причиной стал прошедший в его эфире российский сериал.