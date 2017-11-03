В Минобрнауки разгорелся скандал из-за презерватива

В Минобрнауки на совещании, посвященном онлайн-уроку по профилактике ВИЧ-инфекции для старшеклассников и студентов, разразился скандал. Организаторы лекции отказались выполнять требования ведомства.

Чиновники хотели заставить их больше говорить о нравственности, чтобы уйти от "скользких тем" и избегать таких слов, как "презерватив". Кроме того, представители ведомства требовали от организаторов урока заранее согласовывать ответы на вопросы слушателей, сообщает "Коммерсантъ". Но авторы лекции отказались выполнять требования Минобрнауки и заявили, что готовы прислушиваться к мнению Минздрава и Роспотребнадзора.

Представителям издания удалось побеседовать с Сергеем Булановым, одним из авторов урока. На совещании он предложил отойти от традиционного формата занятия, заключающегося в презентации и заранее подготовленных ответах. Вместо это Сергей предложил провести урок в игровой форме, например, в формате баттла между студенческими командами из разных регионов.

По словам Буланова, ведомство сейчас активно пытается поменять акценты в уроках, посвященных профилактике заболевания. "Министерство образования заняло удивительную позицию, основанную на подмене профилактики ВИЧ (а это преимущественно вопросы личной гигиены) профилактикой нравственных ценностей", – приводит его слова газета.

Буланов утверждает: нельзя связывать заражение ВИЧ с асоциальным поведением. Согласно приведенной им статистике, 30% женщин заразились от единственного партнера, и их сложно упрекнуть в асоциальном поведении. Есть еще проблема наследственного инфицирования – тогда человек и вовсе ни в чем не виноват. ВИЧ-положительные подростки, которые заражены с рождения, не вели асоциальный образ жизни, отметил специалист.

Несмотря на кардинальное расхождение во взглядах с ведомством, Сергей Буланов уверяет, что продолжит работу по организации онлайн-урока. "Мы будем работать, в большей степени ориентируясь на экспертов Минздрава и Роспотребнадзора, нежели на заказчика", – заявил он.