Куда пропадают воображаемые друзья

Британские специалисты провели социологическое исследование и пришли к интересным выводам относительно воображаемых детьми товарищей. В опросе приняли участие две тысячи родителей, рассказавших о своих отпрысках.

Выяснилось, что на сегодняшний день только у 17% британских малышей есть придуманные товарищи. По сравнению с 2001 годом эта цифра довольно невелика, ведь тогда друг-невидимка был у половины детей.

Также оказалось, что заводить таких приятелей более склонны девочки. У них на 10% чаще возникают вымышленные персонажи. При этом 37% родителей уверены, что их малыши заводят несуществующих друзей потому, что у них слишком активное воображение, сообщает Beta News.

Отмечается, что самым популярным именем друга-невидимки является Джек. За ним следуют Гарри, Чарли, Бен и Элли, а также Боб. Чаще всего дети придумывают приятелей в трехлетнем возрасте. А пропадают они, когда ребенку исполняется семь лет, считают специалисты.

По мнению исследователей, в исчезновении воображаемых друзей виноваты современные технологии. Дело в том, что интернет, планшеты и другие гаджеты мешают детям проявлять творческое начало и уменьшают вероятность появления таких приятелей.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что мобильные устройства могут негативно влиять на развитие речи у малышей. В свою очередь их корейские коллеги установили, что дети, проводящие за экраном смартфона от трех часов и больше, чаще, чем их менее подверженные влиянию современных гаджетов сверстники, страдают от синдрома сухого глаза.