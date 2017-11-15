Как бабушки и дедушки вредят своим внукам

Представители старшего поколения подвергают младших родственников риску, перекармливая их и оберегая от чрезмерной физической нагрузки. К таким выводам пришли специалисты Университета Глазго (Шотландия).

Эксперты изучили более 50 исследований на эту тему. И выяснили, что чрезмерная забота о внуках приводит к тому, что по мере взросления они начинают страдать от лишнего веса и серьезных заболеваний.

По мнению специалистов, бабушки и дедушки слишком боятся, что ребенок может потеряться на улице, поэтому часто оставляют детей под "домашним арестом", тем самым ограничивая их активность. Кроме того, многие пожилые люди курят в присутствии внуков, что увеличивает риск заболевания раком по мере взросления детей, передает журнал PLOS One.

Авторы научной работы отмечают, что сейчас общественное здравоохранение уделяет мало внимания роли, которую играют в воспитании детей бабушки и дедушки. Между тем им все чаще приходится приглядывать за внуками на фоне социальных перемен. К таковым относятся увеличение количества работающих женщин и родителей-одиночек. Тем не менее медики признали важность близких отношений между детьми и их пожилыми родственниками на эмоциональном уровне.

Ранее ученые предупредили о том, что детей нельзя наказывать с помощью ремня. По их данным, такие жестокие методы воспитания приводят к тому, что юное поколение вырастает чрезмерно агрессивным. Кроме того, у таких детей реже проявляются положительные черты характера – такие, как помощь другим людям. При этом в семьях афроамериканцев связь между физическим наказанием и последующей агрессией оказалась особенно выраженной.