Пассажиры метро приобрели более 21 тысячи сувениров с функцией "Тройки"

Пассажиры столичной подземки активно покупают сувенирную продукцию, имеющую встроенный чип с функцией карт "Тройка" и "Стрелка". С момента начала продаж колец, брелоков и браслетов с возможностью оплаты проезда в общественном транспорте было приобретено более 21 тысячи таких необычных проездных.

По данным столичных властей, наибольшим спросом пользуются брелоки. С начала 2017 года было приобретено свыше 19 тысяч штук, говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы.



Всего реализовано более 21 тысячи брелоков, колец и браслетов с функцией транспортных карт. Повышенную популярность брелоков можно объяснить тем, что из всей сувенирной продукции они начали продаваться раньше других предметов – в прошлом году, а кольца и браслеты стали доступны пассажирам лишь в октябре 2017-го.

По словам заммэра Москвы, главы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, город будет развивать это направление, расширяя ассортимент подобной продукции. "Мы постоянно обновляем линейку этих сувениров", – заявил он.

По словам чиновника, в прошлом месяце кольца можно было купить только в черном цвете. Теперь на стойке "Живое общение" на станции "Пушкинская" и в сувенирных магазинах на "Маяковской" и "Трубной" появились синие. "В наличии есть 200 колец, в ближайшее время поступят еще 500 штук", – добавил Ликсутов.

Линейка браслетов разделяется на женскую и мужскую. Для сильной половины человечества браслеты сделаны более массивными и представлены в двух цветах – черном и синем. Дамские аксессуары со встроенными чипами для проезда в общественном транспорте более элегантные, и выбрать можно уже из девяти оттенков. В дальнейшем, заверили городские власти, можно ожидать появления новых цветов.