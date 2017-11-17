В больших автобусах и трамваях отменят турникеты с 1 января 2018 года

Столичные власти с Нового года планируют отказаться от турникетов. Пока речь идет об автобусах большой вместимости и ряда трамваев. Одновременно, по словам столичного Мэра Сергея Собянина, на маршрутах увеличится количество контроллеров.

Столичный градоначальник рассказал, что власти города осознавали все риски, рассматривая вопрос об упразднении системы турникетов. Однако, несмотря на это, решение будет принято, заверил Сергей Собянин. Он добавил, что с нового года пассажирам не придется проходить через валидаторы с заграждающими устройствами в новых трамваях серии "Витязь" и автобусах особо большой вместимости.



В то же время, чтобы ситуация с оплатой проезда оставалась в норме, на маршрутах, где будут сняты турникеты, увеличится количество контроллеров. "Но я все-таки надеюсь, что платежная дисциплина и ответственность пассажиров стала гораздо выше", – заявил глава города.

Он отметил, что культура проезда москвичей повышается, и в настоящее время они оплачивают поездки в общественном транспорте. Для проезда все чаще используются долгосрочные проездные билеты и бесконтактные карты "Тройка", констатировал Собянин.

Глава города напомнил, что установка турникетов была вынужденной мерой, которая "очень помогла в наведении порядка". К настоящему времени число пассажиров, которые оплачивают свой проезд, выросло примерно на 25%, констатировал мэр в эфире телеканала "ТВ Центр".

Перед тем, как отказаться от турникетов, в Москве апробировали на нескольких маршрутах систему без ограничителей прохода. Бестурникетная система хорошо зарекомендовала себя на 12 трамвайных маршрутах, и теперь будет распространена на наиболее вместительный и востребованный подвижной состав. Это, рассчитывают власти столицы, повысит комфорт поездки, а также ускорит посадку пассажиров и позволит сократить интервалы движения общественного транспорта.