В метро Москвы начали продавать туристическую "Тройку"

На стойках "Живое общение", расположенных на 13 станциях Московского метрополитена, начали продавать туристические карты "Тройка" с предоплаченным билетом по тарифу "Кошелек" на 150 рублей. Еще 50 рублей – залог за саму карту, который можно вернуть, сдав ее в любой кассе. Таким образом, стоимость карты составляет 200 рублей.

Подобный формат, считают в руководстве столичной подземки, будет особенно популярен у иностранных туристов, которые не разбираются в гибкой системе тарифов метрополитена. Впрочем, они смогут получить консультацию. "Все работники стоек владеют английским языком, поэтому смогут подробно рассказать об использовании карты, тарифах и способах ее пополнения", – цитирует официальный портал мэра и правительства Москвы пресс-службу Департамента транспорта.