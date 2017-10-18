В московское метро начали пускать по браслетам "Тройка"

Московский метрополитен начал продажу силиконовых браслетов "Тройка". Модный аксессуар может заменить одноименные карты.

Женский вариант браслета представлен в девяти цветах, мужской – в двух. Приобрести необычный проездной можно на стойке "Живое общение" на станции "Пушкинская" и в сувенирных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", передает "Газета.ru" со ссылкой на портал мэра столицы.