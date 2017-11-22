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Россиянам пообещали аномальные грозы и тепло

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В последние дни календарной осени в российские регионы придет тепло. Температура воздуха будет выше климатической нормы.
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Сугробы, наметенные в начале недели в некоторых районах Подмосковья, растают к выходным. При этом, как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в столице будет морозно и пройдет небольшой снег.

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Если в Московском регионе к пятнице ожидается потепление, то в центральной части страны последний рабочий день недели станет самым холодным. Столбики термометров опустятся до -11 ночью и до -7 днем.

На юге России пройдут обильные дожди и снег. При этом в регионе разыграется настоящий ураган. В Краснодарском крае порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду, в горах Ингушетии, Чеченской Республики и Дагестана – до 29 метров. В некоторых областях возможны грозы, что является аномалией для этого времени года.

Отметим, что за Уралом в течение недели будет даже теплее, чем на европейской территории России. Температура составит около нуля. Сильный снег пройдет в Западной Сибири. В Тыве, Хакасии и южных районах Красноярского края – метели с сильным ветром, передает "Российская газета".

К концу рабочей недели морозы на севере Красноярского края ослабеют до -10... -15 днем. Пока же в Эвенкии -44 ночью и -35 днем. Однако с потеплением придут метели.

Автор: Алёна Нестерова22 ноября 2017, 08:41

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