В Москве отменили ноябрьские морозы

Столичные синоптики уточнили прогноз погоды на ноябрь 2017 года. Раньше специалисты обещали значительное похолодание, теперь же решили взять свои слова назад.

Метеорологи уточнили, что 20-градусные морозы минуют столичный регион. Новые данные озвучила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

"Да, в начале месяца мы давали долгосрочный прогноз на последнюю декаду ноября, и тогда была вероятность прихода в Москву и Подмосковье морозов до 17-20 градусов. Но, по уточненным данным, в течение следующей недели будет нормальная для ноября погода", – цитирует ее "Российская газета". Специалист добавила, что ожидаются с небольшие осадки в виде снега, а также пообещала ночные заморозки.

Паршина отметила, что в конце ноября днем столбик термометра вряд ли будет опускаться ниже отметки в 0 градусов. По ее словам, ночью температура может достигать значения в -7 градусов.

Публикация от RT на русском (@rtrussian) Ноя 18 2017 в 10:26 PST

По словам Паршиной, конец ноября – лучшее время для завершения дачного сезона. Она посоветовала не тянуть до начала зимы с посадкой чеснока и подготовкой розовых кустов: специалист считает, что заняться этим следует уже сейчас.