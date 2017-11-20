Стала известна погода на Новый год

В большинстве регионов России ноябрь закончится без особых природных аномалий. Рассказали синоптики и о том, какой ожидается новогодняя ночь.

В ближайшее время в центральных областях России под влиянием атлантического циклона и атмосферных фронтов ожидается облачная погода, умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью немного подморозит – до -2 градусов, а днем температура воздуха будет около нуля.

На дорогах может образовываться гололедица. 22 ноября по центральной части страны пройдет холодный атмосферный фронт и слегка подморозит: ночью столбики термометров упадут до -7 градусов. Ожидается небольшой снег, сообщает Rg.ru со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

Неприятные погодные условия ожидают Дальний Восток, где на Японское море выйдет очередной циклон. Неустойчивой будет погода и в Сибири. Северные районы Красноярского края ждет потепление: ослабеют морозы в Туруханском районе. На юге Таймыра будет холодно: -25...-30 градусов даже днем. В Сочи в начале недели будет тепло – днем до +21, но в конце недели начнутся дожди, и температура понизится до +10.

Публикация от Майя (@_takaya_maiya) Ноя 20 2017 в 3:35 PST

По данным метеорологов, декабрь на европейской территории России будет на градус теплее нормы. Среднемесячная температура месяца в столичном регионе будет составлять -6,1 градуса.

Стало известно, какой будет погода и в Новый год. "Есть вероятность, что погода будет новогодней, то есть со снежком и умеренным морозом", – заявила Паршина.