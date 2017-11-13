Станция метро "Кузьминки" изменит режим работы

На станции метро "Кузьминки" вводится особый режим работы из-за проведения профилактики. Из эксплуатации будет выведен один из эскалаторов.
В период с 14 по 17 ноября восточный вестибюль станции будет работать только на вход. Техническое обслуживание эскалаторных машин необходимо для безопасного передвижения жителей и гостей столицы в метро, сообщает единый транспортный портал столицы.
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