Станция метро "Кузьминки" изменит режим работы

На станции метро "Кузьминки" вводится особый режим работы из-за проведения профилактики. Из эксплуатации будет выведен один из эскалаторов.

В период с 14 по 17 ноября восточный вестибюль станции будет работать только на вход. Техническое обслуживание эскалаторных машин необходимо для безопасного передвижения жителей и гостей столицы в метро, сообщает единый транспортный портал столицы.