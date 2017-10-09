Как люди выбирают сексуального партнера

Психологи раскрыли причины, по которым у нас возникает сексуальное влечение к каким-то определенным людям. По мнению специалистов, мы выбираем партнера, повинуясь нескольким бессознательным факторам.

Как объяснил психолог Эрик Хазелтайн, во-первых, люди реагируют на симметрию лица и тела, которая на уровне инстинктов воспринимается как показатель здоровья и "хороших" генов, передает Psychology Today. Кроме того, специалист считает, что на сексуальное влечение к партнеру влияет запах.

Наши обонятельные рецепторы могут бессознательно уловить важную информацию о другом человеке – болен ли он, какой у него склад характера. При этом эксперимент показал, что женщинам нравится запах футболок мужчин, у которых симметричные черты лица.

Кроме того, найти подходящего сексуального партнера можно по поту и слюне. Как объяснил Хазелтайн, рецепторы нашего рта способны находить главные комплексы гистосовместимости. Это позволяет мозгу проверить, насколько иммунная система сексуального партнера отличается от нашей. Чем больше различие, тем больше шансов, что потомство от этого человека будет надежнее защищено от микробов и паразитов.

Отметим, что после недавнего заявления бразильских ученых поиск сексуального партнера потерял всякий смысл. Специалисты обнаружили, что частые половые контакты приводят к быстрому "изнашиванию" и, как следствие, старению организма.