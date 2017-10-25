Дряхлый Буш потрогал сексуальную актрису
Линд сообщила, что политик "потрогал ее сзади, сидя в инвалидном кресле". В то же самое время, утверждает она, неподалеку стояла его жена Барбара. По мнению актрисы, Буш-старший "грязно пошутил" таким образом. К слову, бывшему главе Белого дома в настоящий момент 93 года.
После публикации записи в Instagram журнал People получил письменное заявление от представителя Буша-старшего Джима Макграта. По его словам, бывший американский лидер "никогда и ни при каких обстоятельствах" не совершил бы действий, которые были бы неприятны для кого-либо. "Он самым искренним образом просит прощения, если его шутка оскорбила госпожу Линд", – написал Макграт.
Тема сексуальных домогательств в среде богатых и знаменитых ворвалась в первые топы мировых новостей на фоне разразившегося в Голливиде скандала о похождениях известного продюсера Харви Вайнштейна. В СМИ были опубликованы откровения его жертв, которые заявили, что Вайнштейн делал им неприличные предложения, угрожая в случае несогласия проблемами с карьерой.
Такая участь не миновала и известную на весь мир актрису Анджелину Джоли. С ее слов, во время съемок комедии "Превратности любви" в 1998 году продюсер ворвался в ее номер и начал делать непристойные предложения.
"В результате я решила никогда больше не работать с ним и постараться отговорить от этого других", – сказала актрису в интервью изданию The New York Times. По ее словам, такое поведение к женщине неприемлемо ни в одной профессии.
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