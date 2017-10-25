Как вычислить психопата

Психологи выявили одну любопытную черту, свойственную психопатической личности. Оказалось, что этот тип людей готов хладнокровно убить одного человека ради спасения нескольких.

Чтобы выяснить, какой тип людей способен на убийство, ученые провели ряд экспериментов. Сначала испытуемым было предложено заполнить опросники для выявления черт их личности, пишет "Газета.ru".

После этого участникам предложили решить ряд задач, представляющих собой некоторую нравственную дилемму. В одной из ситуаций испытуемым предлагалось выступить в роли командира военного отряда, возвращающегося с задания по вражеской территории.

В какой-то момент на пути испытуемого попадался солдат, попавший в ловушку. Необходимо было решать – спасать его, рискуя своим отрядом, или оставлять в живых, обрекая на пытки врагов. Во втором, мыслительном, эксперименте участникам было предложено решить знаменитую дилемму вагонетки.

Испытуемые представляли, что они стоят на мосту в компании еще одного человека. Внизу под ними несется на бешеной скорости неуправляемый поезд, а на рельсах перед ним лежит связанная группа людей. Участникам предлагалось столкнуть стоящего рядом человека под поезд, чтобы остановить его и спасти остальных людей. Можно было, конечно, поступить и по-другому – оставить в живых одного человека и позволить убить остальных.

Большинству людей задачи такого рода даются очень нелегко, поскольку намеренно пойти на убийство человека ради спасения других мешают нравственные принципы. Однако оказалось, что испытуемые с выраженными психопатическими чертами решали проблемы такого рода быстро и без мук совести. В эксперименте они были готовы хладнокровно убить одного человека ради спасения других.

Отметим, что психопатический тип личности в целом отличается низкой чувствительностью к социальным нормам и правилам. Эти люди эмоционально холодны и не отличаются эмпатией (чувством сопереживания).