Какую музыку любят психопаты

Американские ученые обнаружили, что есть связь между психопатическим расстройством личности и музыкальными предпочтениями. К такому выводу исследователи пришли в ходе эксперимента с участием 200 добровольцев.

В ходе предварительного эксперимента ученые Нью-Йоркского университета предложили испытуемым прослушать 260 музыкальных композиций разных жанров. Оказалось, что среди поклонников рэпа и стиля R-n-B больше всего людей с признаками психопатологического синдрома, сообщает The Guardian.

В частности, психопаты особенно неравнодушны к песне Lose Yorself рэпера Эминема и треку No Diggity R&B-коллектива Blackstreet. При этом у любителей песни My Sharona рок-группы The Knack и композиции Titanium поп-исполнительницы Sia и диджея Дэвида Гетты, напротив, не были обнаружены признаки расстройства.

Исследователи планируют проверить свою гипотезу в рамках более масштабной научной работы с участием нескольких тысяч испытуемых. Ученые хотят также выяснить, есть ли среди фанатов определенных музыкальных жанров те, которые имеют другие личностные и психические расстройства.

Напомним, ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения намерена пересмотреть свои взгляды на понятие психической нормы. В частности, из новой редакции Международной классификации болезней планируется убрать некоторые виды сексуальных извращений – фетишизм и садомазохизм. Также специалисты планируют смягчить диагноз для трансгендеров.