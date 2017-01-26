Американский лыжник выжил при падении с высоты 45 метров

Американец Девин Стрэттон, катаясь на горных лыжах, выжил при падении с высоты 45 метров. Спортсмен не заметил обрыв и не успел вовремя затормозить.

"Оказывается, я боюсь высоты", – пошутил в социальной сети Instagram автор видео. Он отметил, что после падения в течение пяти часов вместе с другом Мэттом искал слетевшие лыжи, чтобы вернуться домой.

"Я сразу подумал о своем кузене, которого парализовало после автокатастрофы, и я подумал, что меня тоже парализует. А потом, когда я подъехал к краю скалы и увидел высоту обрыва, я точно понял, что погибну", – цитирует Девина Стрэттона The Washington Post.