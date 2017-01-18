Оно происходит от древнегреческого слова "деметрисс", и означает "земледелец"
Экстремал прокатился на крыше поезда подземки
Руфер ведет канал на YouTube, на который подписано более миллиона человек. Большинство видеороликов юноши посвящено опасным для жизни увлечениям, которые не следует повторять. Судя по комментариям к видеоролику Марвина, многие пользователи Сети осуждают увлечение детей зацепингом и руфингом. "Надо бы видео выложить, как остатки таких артистов в пластиковые мешки соскребают", – написал один из комментаторов. "Вот в Киеве пацанам нечем заняться... ездить на крыше метро там походу уже стало мейнстримом", – пишет другой.
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