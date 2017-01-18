Экстремал прокатился на крыше поезда подземки

В Сети появилось видео 19-летнего руфера из Киева Филиппа Марвина, которое сделано с квадрокоптера во время его поездки на крыше вагона метро. За сутки ролик собрал более 300 тысяч просмотров и 2,5 тысячи комментариев.

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