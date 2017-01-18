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Экстремал прокатился на крыше поезда подземки

Фото: кадр youtube.com
В Сети появилось видео 19-летнего руфера из Киева Филиппа Марвина, которое сделано с квадрокоптера во время его поездки на крыше вагона метро. За сутки ролик собрал более 300 тысяч просмотров и 2,5 тысячи комментариев.
прочитано 360 раз

Руфер ведет канал на YouTube, на который подписано более миллиона человек. Большинство видеороликов юноши посвящено опасным для жизни увлечениям, которые не следует повторять. Судя по комментариям к видеоролику Марвина, многие пользователи Сети осуждают увлечение детей зацепингом и руфингом. "Надо бы видео выложить, как остатки таких артистов в пластиковые мешки соскребают", – написал один из комментаторов. "Вот в Киеве пацанам нечем заняться... ездить на крыше метро там походу уже стало мейнстримом", – пишет другой.﻿

Автор: Людмила Фоканова18 января 2017, 16:17

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