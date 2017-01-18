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Москвича отказались брать на работу из-за числа друзей в соцсетях
К такому выводу сотрудница HR-отдела пришла, изучив страницы кандидата на должность в соцсетях. Ей показалось недостаточным количество друзей и подписчиков у молодого человека, сообщает "Вечерняя Москва".
Девушка решила, что кандидат испытывает сложности в общении с окружающими и по этой причине не сможет влиться в сложившийся рабочий коллектив. По данным интернет-пользователей, HR-специалист заявила, что претендент на должность показался ей "странным".
Об этой истории рассказал на своей странице в соцсети друг неудачливого претендента на должность, сотрудник той же компании. В комментариях к записи Интернет-пользователи подвергли критике действия HR-специалиста и ее навыки психолога.
В свою очередь, сотрудница отдела кадров пожаловалась руководству фирмы на то, что ее "очернили" в Сети. В результате автора поста и HR-специалиста вызвали к в кабинет директора "на ковер". Конфликт внутри компании был разрешен мирным путем.
Между тем 47% компаний иногда изучают профили соискателей в социальных сетях перед приглашением на работу. По данным исследований, 16% работодателей заявили, что всегда проверяют странички кандидатов в соцсетях. Большинство компаний ищут там подтверждение информации о квалификации и профпригодности кандидата.
Половина руководителей изучают также психологический профиль претендента на должность, чтобы понимать, как новый сотрудник "впишется" в коллектив. При этом четверть компаний оценивают активность кандидатов в нерабочее время – в частности, анализируют, сколько времени они тратят на вечеринки и встречи с друзьями. Примечательно, что 12% опрошенных признались, что в соцсетях ищут причины, по которым можно отказать кандидату в трудоустройстве.
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