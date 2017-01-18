Москвича отказались брать на работу из-за числа друзей в соцсетях

На просторах интернета набирает популярность история о москвиче, которому отказали в приеме на работу по необычной причине. Молодому человеку не удалось пройти собеседование в столичной компании, потому что сотрудница отдела кадров решила, что он недостаточно коммуникабелен.

К такому выводу сотрудница HR-отдела пришла, изучив страницы кандидата на должность в соцсетях. Ей показалось недостаточным количество друзей и подписчиков у молодого человека, сообщает "Вечерняя Москва".

Девушка решила, что кандидат испытывает сложности в общении с окружающими и по этой причине не сможет влиться в сложившийся рабочий коллектив. По данным интернет-пользователей, HR-специалист заявила, что претендент на должность показался ей "странным".

Об этой истории рассказал на своей странице в соцсети друг неудачливого претендента на должность, сотрудник той же компании. В комментариях к записи Интернет-пользователи подвергли критике действия HR-специалиста и ее навыки психолога.

В свою очередь, сотрудница отдела кадров пожаловалась руководству фирмы на то, что ее "очернили" в Сети. В результате автора поста и HR-специалиста вызвали к в кабинет директора "на ковер". Конфликт внутри компании был разрешен мирным путем.