Звезды бурно отреагировали на борьбу с "Боярышником"

Известные артисты прокомментировали трагедию в Иркутской области, унесшую жизни более 40 человек, – люди умерли от отравления косметическим средством "Боярышник". Знаменитости предлагают свои рецепты борьбы с напастью.

Никита Джигурда, актер:

Фото опубликовано НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Ноя 5 2015 в 11:05 PST

"Конечно, сам я, к счастью, "Боярышник" не пробовал, – пояснил артист изданию Dni.Ru. – Но думаю, дело не в том, что эти вещества в принципе продают, а в атмосфере. Запретят "Боярышник" – люди найдут что-то другое, подсядут на наркотики. Вообще я за легализацию марихуаны, за то, чтобы люди употребляли натуральный продукт. Думаю, у Путина и Медведева неплохие шансы найти себе сторонников среди молодежи, если они действительно разрешат употреблять каннабис".

Юрий Лоза, певец:

"Нужно менять систему. Просвещать людей, объяснять, что технический спирт и обычный – это разные вещи, что в состав технического входит метанол – настоящий яд. К счастью, у нас потихоньку началась эта работа, на пачках сигарет пишут, что курение убивает. Раньше этого не было. Но нужно действовать быстрее, иначе таких жертв будет только больше".

Евгений Осин, певец:

"Я запрещаю... Приезжайте, поговорим. А можно вам вопрос... Вы замужем? Приезжайте".

Как писали Dni.Ru, жители Ленинского района Иркутска были массово госпитализированы с отравлением после употребления средства для принятия ванн "Боярышник". Все пострадавшие принимали косметическое средство с 17 по 18 декабря. По последним данным, число погибших от отравления жидкостью в Иркутской области возросло до 41 человека. Анализ выявил в составе вещества антифриз и метиловый спирт

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников заявил, что в городе введена чрезвычайная ситуация – запрет на продажу всей непищевой спиртосодержащей продукции из-за массового отравления "Боярышником".