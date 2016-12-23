В Театре наций прошла премьера чеховского "Иванова"

23 декабря в Театре наций под управлением Евгения Миронова состоялась премьера спектакля "Иванов" Антона Чехова в постановке Тимофея Кулябина. На Большую сцену вышли сам художественный руководитель коллектива, а также Чулпан Хаматова, Игорь Гордин, Елизавета Боярская и другие актеры.

Среди гостей на премьере был замечен председатель Госдумы России Вячеслав Володин. Он, так же как и художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов, родом из Саратовской области.

Антон Чехов написал "Иванова" в 1887 году по заказу антрепренера Федора Корша, в здании театра которого располагается Театр наций. Первая премьера прошла 19 ноября 1887 года. Постановка была показана всего три раза, но стала залогом будущего успеха спектакля.

Нынешнюю постановку "Иванова" осуществил Тимофей Кулябин, режиссер нашумевшего новосибирского "Тангейзера". До этого он уже ставил на Малой сцене Театра наций "Электру". В чеховском "Иванове" он решил перенести действие в современное время.

"Это история не про усадьбы с беседками. Это про Иванова из соседнего подъезда. То есть мы ставим перед собой ту же задачу, что и Чехов: рассказать историю из сегодняшней реальности – и вывести на сцену среднестатистического человека", – отмечает Кулябин.





Это не первое обращение режиссера к Чехову – полгода назад "Три сестры", поставленные им в новосибирском "Красном факеле" были признаны одним из главных открытий Венского театрального фестиваля, самого престижного театрального смотра мира.

Главную роль, Николая Иванова, играет Евгений Миронов. Тем самым он символично отмечает свой 50-летний юбилей и 10-летний юбилей в качестве худрука театра.