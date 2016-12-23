Почему поругались Москва и Душанбе

Воздушная война между Душанбе и Москвой набирает обороты. Таджикистан отменил рейсы авиакомпании "Уральские авиалинии" из четырtх российских городов. Это стало ответом на запрет полtтов таджикской "Сомон Эйр" в регионы России.

Решение вступило в силу 23 декабря в 10:00 по московскому времени, заявил начальник департамента гражданской авиации Минтранса Таджикистана Юсуф Рахмонов. "В качестве ответной меры мы закрываем четыре рейса "Уральских авиалиний", которые летали в Душанбе из Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска", – отметил он.

Днем ранее в Минтрансе России заявили, что с пятницы 23 декабря приостанавливают полеты таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" в российские регионы. Причина в том, что Душанбе никак не может согласовать рейсы российской авиакомпании "Ямал" из подмосковного аэропорта Жуковский.

"22 декабря завершились переговоры авиавластей России и Таджикистана. Таджикская сторона в нарушение соглашения о воздушном сообщении между странами, а также подписанного протокола от 7 ноября 2016 года не согласовала полеты из аэропорта Жуковский назначенного российского авиаперевозчика – авиакомпании "Ямал", – передает сообщение Минтранса RT.

В итоге Таджикистан разрешил авиакомпании "Ямал" совершить один чартерный рейс, но лишь для того, чтобы забрать пассажиров из Жуковского.

Москва и Душанбе временно прервали авиасообщение, начиная с нуля часов 22 декабря. Поводом послужили неудачные переговоры о полетах авиакомпании "Ямал" из аэропорта Жуковский Московской области в Душанбе и Худжанд. Таджикистан отказался согласовать рейсы авиакомпании "Ямал" как нарушающие условия паритетного соглашения. Российские представители в ответ напомнили, что Душанбе принял условия перевозок 7 ноября 2016 года. Что же касается опасений таджикской стороны о наращивании Россией объема перелетов из Москвы, то подмосковный Жуковский не относится к столичному авиаузлу.