Названы знаки зодиака, которые в мае заключат выгодные сделки с самим "дьяволом"

Судьба готовит крутой вираж, от которого захватывает дух: в мае 2026 года старые обидчики и заклятые конкуренты внезапно сменят гнев на милость, предложив союзы, способные озолотить их бывших жертв.



Есть люди, при одном упоминании которых внутри все сжимается от праведного гнева. Бывший коллега, подставивший в самый неподходящий момент. Наглый конкурент, уводивший жирные проекты из-под самого носа. Враг, оставивший после себя лишь шлейф обиды и жгучее желание никогда больше не встречаться. Известная ясновидящая Кажетта Ахметжанова предупреждает: именно эти персонажи внезапно возникнут на вашем горизонте. Но на этот раз они явятся не с ядом в словах, а с предложениями, которые выглядят слишком заманчиво, чтобы просто захлопнуть дверь перед их носом.

Скорпион: холодная месть и горячий расчет

Скорпион — это живой архив обид, где каждая папка пронумерована и подшита. Вы помните все: дату, интонацию и даже выражение лица того, кто вас когда-то предал. Именно поэтому визит старого противника вызовет у вас не радость, а мгновенную боевую готовность. Скорее всего, это будет человек из вашего профессионального прошлого — тот, кто однажды оказался хитрее, наглее или просто удачливее.

Теперь этот "заклятый друг" придет с предложением объединить усилия в деле, которое сулит огромную прибыль. Проект окажется не туманным обещанием, а реальным шансом сорвать куш. Для Скорпиона наступает момент истины: сможете ли вы усмирить свои эмоции ради прагматичного расчета? Кажетта советует: не спешите жечь мосты. Иногда высшая победа — это не реванш, а способность заработать на том, кто вас когда-то недооценил. Это не капитуляция, это шах и мат на ваших условиях.

Весы: конец дипломатии, начало большой игры

Весы редко наживают себе кровных врагов, предпочитая заминать углы. Ваши старые истории — это скорее недосказанности и некрасивые расставания, оставившие неприятный осадок. Но именно эта незавершенность может сыграть с вами странную шутку. В мае на связь выйдет персонаж из "черного списка" — бывший партнер или коллега, с которым вы разошлись на повышенных тонах.

Причина возвращения банальна — чистая выгода. Старый оппонент осознал, что без вашего уникального таланта и чувства баланса его дело обречено. Главная опасность для Весов — ваша привычка быть "миротворцем" и сглаживать неловкость. Не бросайтесь в объятия врага только ради того, чтобы убрать напряжение. Сейчас вам нужно быть не "лапочкой", а жестким дельцом. Холодная расчетливость сделает вас сильнее, а выгодный контракт закроет старые счета лучше любых фальшивых извинений.

Козерог: подвох или шанс всей жизни?

Козероги не тратят время на пустые эмоции, их враги — это конкуренты в жесткой борьбе за место под солнцем. Кто-то когда-то занял ваше кресло, кто-то публично усомнился в вашем авторитете. Вы не забыли, вы просто ждали момента. И вот, вчерашний оппонент стучится в дверь с предложением, которое кажется подозрительно идеальным.

Ваша первая реакция — искать двойное дно и скрытый смысл мелким шрифтом. И это правильно. Но Кажетта уверяет: подвоха может не оказаться. Конкурент просто вырос и понял, что некоторые вершины невозможно покорить в одиночку, если рядом нет такого титана, как Козерог. Это может быть совместный бизнес или выход на международный рынок. Не превращайте свою подозрительность в глухую стену, которая закроет от вас большие деньги. Если документы в порядке — берите быка за рога.

Лев: триумфальное возвращение короля

Для Льва нет ничего больнее, чем осознание, что его не заметили или недооценили. Люди, которые когда-то отвергли ваши идеи, автоматически попадают в категорию личных врагов. Но май готовит для вас сладкий десерт в виде реванша. На горизонте появится человек, который когда-то совершил роковую ошибку, не распознав ваш гений.

Теперь он возвращается с повинной головой и просьбой возглавить важный проект. Он понял: без вашей харизмы и лидерства дело пойдет ко дну. Льву захочется поиграть мускулами, выдержать театральную паузу или даже эффектно отказать, чтобы насладиться моментом. Но подумайте: стоит ли ваше самолюбие упущенных миллионов? Лучший триумф для вас — это ситуация, когда вчерашний скептик вынужден признать вашу уникальность на ваших же условиях и за ваш ценник.