Доктор Мясников предупредил о роковой ошибке при лечении шпоры, ведущей к инвалидности

Знаменитый теледоктор Александр Мясников нанес сокрушительный удар по мифам о пяточной шпоре.



Миллионы людей по всему миру каждое утро начинают с одной и той же мучительной сцены: едва коснувшись пола пяткой, они чувствуют резкую, пронзительную боль, будто в ногу вонзили раскаленный гвоздь. В народе это состояние привыкли называть "пяточной шпорой", представляя себе некий острый вырост, который колет плоть изнутри. Однако Александр Мясников решил расставить все точки над "i", заявив: все, что вы знали об этой болезни раньше — лишь верхушка айсберга, а истинный враг прячется гораздо глубже.

По словам доктора, шпора — это не "шип", а лишь костный вырост, который появляется в месте прикрепления подошвенной фасции к пяточной кости. И самое удивительное здесь то, что сама по себе эта костная структура болеть не может. Истинная причина ваших страданий — плантарный фасциит. Подошвенная фасция представляет собой плотную "ленту" соединительной ткани, которая тянется от пятки к самым пальцам. Она работает как мощная биологическая пружина, поддерживая свод стопы при каждом шаге. Когда нагрузка становится запредельной, фасция начинает рваться, возникают микроповреждения и воспаление. Организм, пытаясь защититься от хронической тяги и раздражения, начинает "достраивать" кость — так и появляется шпора.

Мясников подчеркивает парадоксальный факт: размер шпоры на рентгеновском снимке никак не связан с интенсивностью боли. Бывает так, что на снимке виден огромный "крюк", а человек не чувствует дискомфорта. И наоборот: фасция может быть воспалена до предела, вызывая адские муки, при абсолютно чистом снимке кости. Классический сценарий болезни всегда одинаков: самые болезненные шаги — первые после пробуждения или после долгого сидения. Стоит немного "расходиться", и становится легче, но к вечеру, после тяжелого дня на ногах, боль возвращается с новой силой.

В зоне риска оказываются в первую очередь люди с лишним весом, те, кто вынужден долго стоять на работе, а также любители бега по твердым поверхностям без должной подготовки. Плоскостопие, высокий свод стопы и жесткая обувь без амортизации — это прямой путь в кабинет ортопеда. Но доктор Мясников успокаивает: полный покой при фасциите нужен редко. Напротив, спасение кроется в движении, но только в правильном.

Главное лекарство, которое доступно каждому — это растяжка. Мясников советует начинать день не с попытки встать на больную ногу, а с упражнений прямо в постели. Нужно потянуть пальцы стопы на себя рукой, максимально натягивая подошву, и удерживать это положение 20–30 секунд. Также критически важно растягивать икроножные мышцы и ахиллово сухожилие у стены. Смысл прост: если ваши икры "забиты" и укорочены, они создают избыточное натяжение фасции, не давая ей заживать.

Не менее важна и домашняя дисциплина. Ходьба босиком по кафелю или твердому ламинату для людей со шпорой — это преступление. Мягкая, поддерживающая обувь должна быть на ваших ногах даже в квартире. Для укрепления стопы Мясников рекомендует простые, но эффективные упражнения: собирать пальцами ног полотенце с пола или поднимать мелкие предметы.

Если же базовые меры не помогают в течение нескольких месяцев, на помощь приходит ударно-волновая терапия. Вопреки мифам, она не "разбивает" кость, а стимулирует перестройку тканей и снижает чувствительность нервных окончаний. А вот с уколами кортикостероидов Мясников советует быть предельно осторожными: "блокады" могут быстро снять боль, но при частом использовании они истончают жировую подушку пятки и могут привести к разрыву фасции. Берегите свои ноги, выбирайте правильную обувь и помните: ваша походка — это зеркало вашего здоровья.