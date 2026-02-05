Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Четверг 19 февраля

14:07Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день 12:11"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении 10:16"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе 09:22Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике 03:23Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие 19:47Не гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле
Народный выбор: какой бальзам для губ потребители считают лучшим

3725

Выбор бальзама для губ может показаться простым делом. Однако когда мы сталкиваемся с широким ассортиментом на маркетплейсах, вопрос о том, какой продукт действительно стоит внимания, усложняется.

Клео.ру представили результаты голосования, в котором читатели выбрали лучшие продукты в ценовой категории до 1500 рублей. В подборке были представлены оптимальные по цене и качеству позиции, которые уже пользуются доверием потребителей.

В опросе приняли участие более 2000 человек. Они поделились своим опытом использования различных бальзамов для губ. Результаты голосования позволили выделить абсолютных лидеров:

1. Бальзам для губ Carmex Classic

Бальзам CARMEX защищает от воздействия ветра, холодного воздуха и солнца, увлажняет и питает тонкую кожу губ. Он также является превосходной основой для макияжа губ.

2. Бальзам-барьер для губ восстанавливающий La Roche-Posay Cicaplast Levres

Продукт обладает успокаивающими, ранозаживляющими и антибактериальными свойствами, что делает его отличным выбором для чувствительных губ.

3. Бальзам для губ Bioderma Atoderm Restorative Lip Balm

Ежедневный восстанавливающий и питательный уход для губ. Он интенсивно восстанавливает и питает сухие поврежденные губы, обеспечивая длительное увлажнение.

О народных рейтингах

Клео.ру предлагает не просто списки популярных товаров, а настоящую картину народных предпочтений. Народные рейтинги — результат живого голосования, в котором участвуют тысячи людей, таких же, как и вы.

Почему Клео.ру запускает рейтинги?

Сегодня покупатели сталкиваются с несколькими ключевыми сложностями при выборе товаров:

• Огромный выбор — сотни похожих товаров, но непонятно, какие из них действительно качественные.

• Недоверие к отзывам — многие рейтинги на сайтах могут быть накручены или субъективны.

• Разрыв между популярностью и качеством — популярные продукты не всегда являются лучшими.

Клео.ру объединяет мнение реальных пользователей, предлагая двойную проверку: сравнивайте отзывы потребителей с рекомендациями профессионалов. Это поможет сэкономить время и избежать чтения сотен противоречивых отзывов.

Преимущества голосования

Рейтинги Клео.ру необходимы как производителям, так и покупателям:

• Производителям — честная обратная связь вместо "гонки за звездами" на отзовиках.

• Покупателям — инструмент для разумного выбора без манипуляций.

• Платформам — пример этичного подхода к оценке товаров.

Клео.ру создает культуру осознанного потребления: лучшим продуктам — признание, средним — мотивацию стать лучше, а плохим — шанс исправиться или уйти с рынка.

Участие в голосовании

Проголосовать может любой желающий. Вы можете выбрать одну, две или даже три позиции в каждой категории и тем самым выразить свои симпатии. Результаты голосования суммируются на сайте Клео.ру и в телеграм-канале, формируя финальный рейтинг.

Чтобы проголосовать, зайдите в раздел "Рейтинги" на сайте Клео.ру или в телеграм-канал. Выбирайте интересующую вас категорию и голосуйте за своих фаворитов.

5 февраля 2026, 09:14
Фото: Freepik
Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день

Подробности громкого дела встряхнули Британию. Как сообщает BBC, в Великобритании арестован брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.

"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении

Известная телеведущая и блогер внезапно поделилась кадрами, которые заставили ее поклонников по всей стране затаить дыхание от неожиданности. Сегодня на странице 34-летней звезды сериала "Монастырь" появилось видео, которое мгновенно стало самой обсуждаемой новостью дня.

"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе

Актриса откровенно рассказала о том, какой страшный выбор стоял перед героями ее нового фильма и почему некоторые поступки невозможно оправдать даже смертельной опасностью. В московском киноцентре "Октябрь" состоялась большая премьера военной драмы "Красавица", которая выходит в широкий прокат 19 февраля.

Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике

Многие хозяйки удивляются, почему свежая еда внезапно покрывается плесенью или слизью, хотя дата на упаковке обещает еще несколько дней безопасного использования. Часто причиной того, что продукты гниют раньше срока, становится вовсе не их изначальное качество, а наши бытовые привычки.

Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие

Мало кто знает, что обычный завтрак в середине февраля может стать мощным оберегом, который притянет в дом гармонию и защитит близких от раздоров. В народном календаре 19 февраля отмечается день Вукола Телятника.

Не гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле

Многие привыкли винить смартфоны в плохом зрении, но недавнее открытие исследователей из Университета штата Нью-Йорк может полностью перевернуть наше представление об этой проблеме. Мир охватила настоящая эпидемия близорукости.

