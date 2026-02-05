Уводила ли Решетова своего жениха из других отношений? Всплыли любопытные данные

Светские обозреватели продолжают активно обсуждать новостью о помолвке Анастасии Решетовой.

Модель представила обручальное кольцо с крупным бриллиантом, но при этом оставила в тайне имя своего избранника. В социальных сетях начались обсуждения на тему того, уводила ли Решетова мужчину из других отношений. Однако, как выяснилось, на момент их знакомства оба были свободны.

Сейчас стало известно, что ее женихом является Владислав Абрамян, сын влиятельного бизнесмена Ары Абрамяна. Владиславу 33 года, он является не только наследником успешной бизнес-империи, но и увлекается конным спортом и боевыми искусствами. Его отец занимает пост президента Всемирного армянского конгресса и руководит крупной компанией.

Сама Анастасия долгое время скрывала свои отношения от общественности, не давая никаких намеков на то, что ее сердце занято. Продюсер Сергей Дворцов поделился некоторыми подробностями о том, как начался роман модели и предпринимателя.

По его словам, пара познакомилась на одном из мероприятий, где их представили друг другу. Хотя в социальных сетях долгое время не было никаких намеков на их отношения, это не означает, что все происходило стремительно. "Это он ее добивался. Долго писал ей, в том числе через помощника Насти", — отметил Дворцов.

2 января Анастасия отметила свой юбилей — ей исполнилось 30 лет. Она отпраздновала это событие на Мальдивах, где и получила предложение руки и сердца от Владислава.

Несмотря на положительные комментарии на тему данного события, в адрес Анастасии также прозвучали колкости и шутки. Некоторые пользователи соцсетей напоминали ей о прошлом романе с рэпером Тимати, интересуясь, "чей муж на этот раз ее суженый?".

При этом продюсер Дворцов утверждает, что такие обвинения неуместны. "У жениха Анастасии не было отношений на момент их знакомства, так что обвинять ее в том, что она разбила какую-то пару, некорректно", — отметил он.