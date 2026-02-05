Синоптик призвал москвичей не ждать наступления тепла до конца марта

Синоптики предупредили москвичей о том, что тепло в столицу не придет раньше конца марта.

Синоптики предупредили москвичей о том, что тепло в столицу не придет раньше конца марта. Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что морозная погода продолжит держать город в своих объятиях. Лишь к концу марта стоит ожидать окончательного отступления зимних холодов.

По словам Поздняковой, март будет характерен колебаниями температур: в дневное время возможно появление слабого плюса, однако ночные заморозки все еще будут ощущаться с температурами ниже нуля.

Это значит, что москвичам не стоит спешить с подготовкой к весне — зима еще не сказала своего последнего слова. Данная ситуация типична для марта, когда зимние морозы часто сменяются первым весенним теплом. Однако в этом году зима решила задержаться дольше обычного.

Февраль, как правило, не приносит значительных изменений в погодных условиях. Температура в этом месяце традиционно остается на уровне января, и по прогнозам синоптиков, особого потепления ждать не стоит. Синоптики советуют москвичам одеваться теплее и быть готовыми к холодным ночам.

Ранее синоптик Александр Шувалов отмечал, что ослабление морозов начнется только во второй половине февраля. В частности, он упоминал о температурных показателях от минус 10 до минус 20 градусов, которые будут наблюдаться в Москве. На данный момент температура в столице действительно ниже климатической нормы.