Киркоров публично заговорил о связи с Пугачевой: Не вижу ничего ужасного

2 февраля в московском кинотеатре "Октябрь" прошла премьера фильма Ольги Бузовой "Равиоли Оли", на которую собралось множество звезд.

Среди них был и Филипп Киркоров, который не упустил возможности поддержать свою давнюю подругу. В ходе общения с журналистами поп-король также вспомнил о своей бывшей супруге Алле Пугачевой, что заметно оживило присутствующих.

Киркоров вспомнил о словах Пугачевой, которая утверждала, что их брак с королем поп-сцены был фиктивным. Артист отметил, что несмотря на ее заявление, он продолжает уважать и ценить их общую историю.

"Я не вижу ничего ужасного в ее словах", — неожиданно завил он.

Филипп также рассказал о своих планах на будущее. Он анонсировал концерты, которые пройдут 27-28 февраля и 1 марта в Live арене.

Ранее Киркоров всегда выступал 25 апреля на свой день рождения, но после инцидента с ожогом в прошлом году решил изменить традицию. Теперь он планирует отмечать свое "первое воскресенье весны", которое, по его словам, станет новым праздником. "Это семейная традиция для меня. Я очень чту эту традицию", — добавил певец.

Киркоров также не забыл упомянуть о том, что именно Пугачева придумала этот праздник более полувека назад. Ее "Праздник желтых тюльпанов" стал символом весны и объединения людей. Каждый год в первое воскресенье марта поклонники собирались у ее дома с букетами желтых цветов, ожидая, когда она выйдет и произнесет заветные слова: "Весну разрешаю!". Этот ритуал был важной частью российской культуры и шоу-бизнеса.