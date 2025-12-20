Смоете ум и удачу: главный женский запрет 20 декабря, который нельзя было нарушать

20 декабря наши предки советовали женщинам и девушкам отложить подальше мыло и гребень. Они верили, что в этот день одно простое действие, связанное с красотой, может лишить не только ясного ума, но и удачи на весь будущий год.



Амвросий праздники отбросил: что это значит?

В народном календаре этот день называют Амвросимов день. С ним была связана важная поговорка: "Пришел Амвросий — все праздники отбросил". Это означало, что череда веселых осенних и раннезимних гуляний окончательно завершена. Впереди — строгий Рождественский пост и серьезная подготовка к главному зимнему торжеству. Время веселья прошло, наступило время труда и тишины.

Именно поэтому большинство запретов этого дня были направлены на то, чтобы не отвлекаться от работы и не гневить святого покровителя дня.

Главный запрет: почему нельзя было мыть голову и наряжаться?

Самые строгие правила 20 декабря касались именно женщин. Считалось, что в этот день им ни в коем случае нельзя:

Мыть голову. Наши предки верили, что так можно "смыть" свой ум, память и ясные мысли. Девушка, нарушившая запрет, рисковала стать рассеянной и забывчивой.

Наряжаться и смотреться в зеркало. Амвросимов день — время скромности и работы. Новая, яркая одежда и долгое любование собой у зеркала считались проявлением гордыни. По поверьям, это могло навлечь на девушку болезни или "отнять" ее красоту.

Что еще старались не делать в этот день?

Помимо "женских" запретов, существовал и ряд других важных правил для всех.

Устраивать шумные пиры и петь песни. Раз "праздники отброшены", то и веселиться было не положено. Громкие застолья и песни, по поверьям, могли привлечь в дом нечистую силу.

Заниматься рукоделием. Шить, вязать и вышивать в этот день тоже не советовали. Считалось, что так можно "зашить" свою удачу.

Грустить и плакать. Несмотря на общую строгость дня, уныние не приветствовалось. Верили, что тот, кто будет лить слезы на Амвросия, проведет в печали весь следующий год.

А как же привлечь удачу?

Чтобы заручиться поддержкой высших сил, нужно было не только соблюдать запреты, но и заниматься правильными делами. 20 декабря было принято готовиться к Рождеству: женщины перебирали запасы, чистили и убирали в доме, а мужчины занимались хозяйственными делами. Считалось, что чем усерднее потрудишься в этот день, тем более щедрым и благополучным будет наступающий год.

Верить в приметы или нет — личное дело каждого. Но сама идея посвятить один день перед праздничной суетой тихой и усердной подготовке к будущим торжествам кажется очень мудрой и актуальной даже сегодня.