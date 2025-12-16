Биолог опровергнул главный миф о лечении простуды

Недавние исследования и заявления ученых поставили под сомнение широко распространенное мнение о том, что витамин С может предотвратить или вылечить простуду.

Руководитель отдела биологических наук Имперского колледжа Лондона Дэниел М. Дэвис подчеркнул, что большие дозы витамина С не оказывают значительного влияния на течение респираторных инфекций, таких как простуда и грипп.

Дэвис отметил, что, несмотря на популярность витамина С как средства профилактики простуды, его эффективность в этом отношении крайне ограничена. По его словам, даже если витамин С и может немного сократить продолжительность болезни, то этот эффект составляет всего 8%. Более того, он считает, что и этот небольшой положительный эффект является сомнительным. Таким образом, миф о том, что витамин С является панацеей от простуды, можно считать опровергнутым.

Витамин С действительно играет важную роль в поддержании общего здоровья организма. Он является мощным антиоксидантом, который защищает клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами и токсинами. Кроме того, витамин С способствует лучшему усвоению железа и участвует в синтезе коллагена — белка, необходимого для нормального функционирования кожи, суставов и кровеносных сосудов. Однако его способность предотвращать или лечить простуду остается под вопросом.

Параллельно с этим пульмонолог Максимо Гомес добавил, что важно уметь различать симптомы простуды и гриппа. По его словам, грипп начинается внезапно и сопровождается высокой температурой, сильной головной болью и болями в мышцах. В то время как простуда развивается постепенно и проявляется более легкими симптомами, такими как насморк и легкая головная боль. Это различие также подчеркивает важность правильного подхода к лечению и профилактике заболеваний.

В свете новых данных о витамине С становится очевидным, что для борьбы с простудой и гриппом необходимо полагаться на более эффективные методы. Вакцинация против гриппа, соблюдение гигиенических норм и укрепление иммунной системы с помощью сбалансированного питания и физической активности — вот те меры, которые действительно могут помочь в борьбе с респираторными инфекциями.