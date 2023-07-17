Врачи хотят перевести сына Ефремова в другую больницу по рекомендациям психиатра

Появились свежие данные о состоянии актера Николая Ефремова. Артист дышит самостоятельно и находится в сознании.

Общественность следит за судьбой актера Николая Ефремова, который серьезно пострадал в результате падения из окна. Появились данные о том, что артиста решили перевести в другую больницу.



По информации телеканала "360", состояние артиста стабильное, но тяжелое. Уточняется, что он находится в сознании, может двигать руками и ногами. При этом актер по-прежнему остается в аппарате фиксации тазовой кости.

Известно, что врачи планируют выписать его из реанимации. Моральное состояние Ефремова оценивается как неудовлетворительное. Это подтолкнуло специалистов к решению перевести его в другую больницу, где есть соматопсихиатрическое отделение.

Телеграм-канал "Baza" сообщает, что сыну Ефремова потребуется несколько операций. Когда их будут проводить, на данный момент неизвестно.

Напомним, что сын Михаила Ефремова оказался в больнице в конце июня. Актер был госпитализирован после падения из окна, однако в медцентре его состояние продолжило ухудшаться. Всего у заслуженного артиста России шесть детей от пяти браков.

