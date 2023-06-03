Наталья Бочкарева раскрыла тайну имени своего младшего сына

Актриса Наталья Бочкарева совсем недавно стала мамой в третий раз.

Наталья Бочкарева, звезда комедийного сериала "Счастливы вместе", недавно рассказала о настоящем чуде – рождении сына. Актриса поделилась этой новостью с подписчиками в социальных сетях, но имя ребенка держала в тайне. Однако, в эксклюзивном интервью с Борисом Корчевниковым, Бочкарева наконец-то раскрыла тайну имени своего малыша.

Оказывается, имя Александр было выбрано не случайно. В день рождения актрисы она посетила монастырь Александра Свирского и приложилась к мощам святого. Там же она и пожелала иметь ребенка. И вот через некоторое время ее желание исполнилось, и она назвала своего малыша в честь святого Александра.

Это первый общий ребенок Натальи Бочкаревой и ее второго мужа Романа. Ранее она была замужем за адвокатом Николаем Борисовым и родила от него сына Ивана и дочь Марию. К тому же, у актрисы был диагностировано бесплодие, но благодаря упорному лечению и поддержке медиков, она смогла самостоятельно выносить ребенка.

Наталья Бочкарева очень счастлива, что ее желание исполнилось, и она стала мамой в третий раз. Ее поклонники тоже рады за нее и поздравляют с новым пополнением в семье.