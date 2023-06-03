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Наталья Бочкарева раскрыла тайну имени своего младшего сына

Наталья Бочкарева раскрыла тайну имени своего младшего сына
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Актриса Наталья Бочкарева совсем недавно стала мамой в третий раз.

Наталья Бочкарева, звезда комедийного сериала "Счастливы вместе", недавно рассказала о настоящем чуде – рождении сына. Актриса поделилась этой новостью с подписчиками в социальных сетях, но имя ребенка держала в тайне. Однако, в эксклюзивном интервью с Борисом Корчевниковым, Бочкарева наконец-то раскрыла тайну имени своего малыша.

Оказывается, имя Александр было выбрано не случайно. В день рождения актрисы она посетила монастырь Александра Свирского и приложилась к мощам святого. Там же она и пожелала иметь ребенка. И вот через некоторое время ее желание исполнилось, и она назвала своего малыша в честь святого Александра.

Это первый общий ребенок Натальи Бочкаревой и ее второго мужа Романа. Ранее она была замужем за адвокатом Николаем Борисовым и родила от него сына Ивана и дочь Марию. К тому же, у актрисы был диагностировано бесплодие, но благодаря упорному лечению и поддержке медиков, она смогла самостоятельно выносить ребенка.

Наталья Бочкарева очень счастлива, что ее желание исполнилось, и она стала мамой в третий раз. Ее поклонники тоже рады за нее и поздравляют с новым пополнением в семье.

3 июня 2023, 11:00
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Россия 1✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Смелые наряды Бочкаревой и Андреевой

В кинотеатре "Иллюзион" прошла церемония вручения премии "Событие года" по версии издания The Hollywood Reporter Russia, наградившего звезд кино– и телеиндустрии. Актриса Наталья Бочкарева поразила коллег впечатляющим декольте, а 54-летняя ведущая Екатерина Андреева, ставшая "Телевизионной персоной года", удивила стильным "молодежным" нарядом
Александра Савельева и Нюша
Елена Захарова и Сати Казанова
Леонид Ярмольник, Екатерина и Александр Стриженовы
Екатерина Волкова, Никита Тарасов и Юлия Пересильд
Азиза и Дарья Поверенова
Вера Глаголева, Ирина Лачина и Юлия Ковальчук
Лиза Арзамасова и Эвелина Бледанс
Маша Шалаева и Ангелина Вовк
Елена Ханга и Зара
Агния Кузнецова и Максим Виторган
Алексей Гуськов и Лидия Вележева, Евгений Стеблов
Василий Лановой, Мария Максакова и Денис Вороненков
Егор Корешков ("Мужской кинообраз года") и Юлия Пересильд ("Женский кинообраз года")

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