Оправилась после развода с Касселем: влюбленная Белуччи подтвердила отношения с Бертоном

Моника Белуччи призналась, что уже несколько месяцев встречается с голливудским режиссером Тимом Бертоном.



Моника Белуччи – синоним понятия "женская красота", а одно лишь ее имя вызывает мурашки по коже. Именно поэтому неимоверное разочарование испытали многие узнав о том, что ее брак с Венсаном Касселем пошел прахом. И учитывая то, что после развода, состоявшегося аж в 2013-м году, роковая брюнетка так и оставалась в одиночестве, многие и вовсе утратили надежду на обретение счастья в личной жизни.

А вот у Венсана Касселя все было в шоколаде. Он встретил юную модель, которая годилась ему в дочери, завел с ней ребенка и публиковал в своих социальных сетях фотографии, на каждой из которых будто хвастался телом жены. Однако, сколько веревочке ни виться... В феврале Тину Кунаки уже заметили в компании нового мужчины, а следом из аккаунтов супругов пропали все совместные снимки. Карма, утверждают многие.

И вот теперь карма, только со знаком "плюс" сработала и с Белуччи: у нее появились новые отношения, существование которых она долго скрывала, но, наконец, раскрыла. Влюбленная Моника Белуччи подтвердила отношения с Тимом Бертоном.

"Я рада, что встретила этого человека. Я люблю Тима и очень уважаю", – сказала Моника в своем последнем интервью.

И, пусть сам режиссер, подаривший миру "Чарли и шоколадную фабрику", "Алису в стране чудес" и множество других шедевров, пока хранит молчание, он, должно быть, счастлив буквально до слез. Ведь ранее одинокий Тим Бертон еще несколько лет назад признавался, что заворожен красотой брюнетки и многое бы отдал за то, чтобы застрять в ней лифте – это стало бы отличным поводом начать беседу.

"Я без ума от Моники Беллуччи", – вздыхал некогда Тим Бертон.

