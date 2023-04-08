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Шоу-бизнес
Объявлено о возвращении опального Панина в Россию

Объявлено о возвращении опального Панина в Россию

Артист связан с родиной кровными узами.
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Актера Алексея Панина принято считать в России опальным артистом. Актер не только прославился благодаря многочисленным видеозаписям деликатного характера со своим участием, но и неоднократно становился центральным персонажем опусов журналистов из-за своих провокационных высказываний.

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Последние несколько лет звезда фильма "Жмурки" живет в Испании. Артист до сих пор активно критикует Россию и бывших коллег по цеху.

В свежем интервью шведскому изданию Алексей затронул тему переезда в Испанию. Панин настаивает на том, что ему перекрыли кислород из-за того, что он был чрезмерно резок и категоричен в политических размышлениях, которые транслировал в прессе и социальной сети.

С течением времени положение звезды в российской иерархии становилось все более зыбким. С каждым разом получить роль артисту было все сложнее. Дошло до того, что Алексей всерьез стал задумываться о возвращении домой. СМИ подхватили это высказывание и уже объявили о возвращении Панина.

Сам артист отдает себе отчет в том, что навсегда разорвать любые связи со страной, в которой родился и вырос, он не может. "Конечно, я мечтаю вернуться, чтобы навестить могилу моей матери, встретиться с друзьями, осенью собрать грибы в лесу", — рассказал он.

При этом Панин видит себя гражданином мира. Он хотел бы жить, зная, что в любой момент сможет сменить местонахождение.

Ранее артист сетовал на то, что больше не обладает прежними финансовыми возможностями. Если раньше он мог позволить себе дом на Рублевке, но сейчас вынужден ютиться в скромной жилплощади.

Алексей Панин. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 8 апреля 2023, 19:20 Источник: dn.se ✓ Надежный источник
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