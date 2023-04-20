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Четверг 20 апреля

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Не успел: Полившего грязью россиян патриота Данилко задержали на пути в Америку

Не успел: Полившего грязью россиян патриота Данилко задержали на пути в Америку
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Верка Сердючка очень хотела, но не смогла покинуть страну.

Эх, были времена, когда Андрей Данилко мотался в Россию с концертами и на корпоративы за милую душу. И, к слову, неплохо зарабатывал. Однако с недавних пор певец переквалифицировался в истинного патриота Украины, а заодно стал поливать грязью нашу страну. Вот только пропитанная любовь к своей родине Верка Сердючка решила уехать в США.

Правда, сделать это не получилось, о чем артист рассказал в своем микроблоге. Вместе со своей командой он планировал устроить заграничный тур. Билеты были проданы, первые концерты должны были вот-вот состояться. Но незадача – на пути в Америку певца задержали бюрократические вопросы.

Как оказалось, коллектив Андрея Данилко не успел оформить все необходимые документы для выезда из страны, которые требуются по новым правилам. Так что, отправиться в США смогли не все, из-за чего Верка Сердючка и приняла решение перенести свои выступления.

Поклонники поистине раздосадованы таким поворотом событий. Особенно те, кто оказался предупрежден за день до концерта. Разгневанные пользователи принялись называть артиста безответственным, ведь некоторые специально ради него приехали в Майами. А у кого-то назрел вопрос: почему патриотка Верка Сердючка стремится уехать, вместо того, чтобы выступать перед соотечественниками?

20 апреля 2023, 13:40
Андрей Данилко. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Украина прощается с Веркой Сердючкой

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