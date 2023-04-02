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Шоу-бизнес
"Его всего искромсают": подруга Костомарова заявила об эвтаназии для страдающего фигуриста

"Его всего искромсают": подруга Костомарова заявила об эвтаназии для страдающего фигуриста

Близкая приятельница Романа Костомарова затронула болезненную тему.
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За Романа Костомарова, который вот уже третий месяц находится в больнице Коммунарки, переживают все россияне. Некоторые из них буквально молятся за здоровье фигуриста, но находятся и те, кто требует от родных спортсмена прекратить его мучения.

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Подруга Романа, с которой он много общался в юности, заявила о жестокости людей, которую они не стесняясь выплескивают в комментариях. Часть пользователей Сети умоляет врачей и родственников Костомарова об эвтаназии для страдающего фигуриста. Уверены они в том, что переживший несколько ампутации спортсмен не сможет жить полноценной жизнью, а каждый отпущенный ему день будет лишь заставлять его мучиться.

"Люди! Что вы пишете? Да пусть его всего искромсают, лишь бы жил", – воскликнула в отчаянии приятельница Романа Костомарова.

Самое важное для ставшего инвалидом человека – сила духа. И об этом Елена Волохова знает не понаслышке. Сама она лишилась руки и ноги в страшной аварии, но это не сломило ее и не лишило жизнь смысла. Карате, парашютный спорт, дайвинг, воспитание детей – жизнь женщины насыщена красками и эмоциями. Так будет и с Романом, уверена она.

Разумеется, право на эвтаназию, уверена Елена, должно существовать в нашей стране, однако стоит его оставить лишь для совершенно безнадежных случаев. В случае Романа Костомарова даже говорить об эвтаназии нельзя, ведь совсем скоро он вернется к прежней жизни, пусть и с протезами.


Роман Костомаров. Фото: Semen Likhodeev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 2 апреля 2023, 18:00 Источник: МК ✓ Надежный источник
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