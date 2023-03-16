"Аминь!": еле живому калеке Костомарову шепчут церковные молитвы

У Романа Костомарова есть надежда.



Вот уже два месяца врачи "Коммунарки" борются за жизнь и здоровье Романа Костомарова. Медики перепробовали многое, но состояние фигуриста все равно остается тяжелым.



Некоторые пользователи Сети уже даже рассуждают о том, что еле живому калеке Костомарову лучше покинуть этот мир, чем жить с протезами. Но многие не теряют надежды на благополучный исход. Не нужно забывать о том, что даже в самой безнадежной ситуации может помочь вера и молитва, в которую вкладываешь все сердце.

Поэтому сейчас, когда состояние Романа Костомарова нестабильно, а врачи убеждают, что без еще одной операции не обойтись, его поклонники молятся об успешном исцелении народного любимца. Даже сейчас неравнодушные шепчут церковные молитвы, которые будто бы вытащат Романа из больницы. "Дни.ру" нашли их популярные варианты.



Молитва Николаю Чудотворцу о здравии

Молитва Московской Матроне о здравии

Молитва Господу о здравии

"О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настощем житии, умоли Господа Бога, даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь!"."О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь!""О Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в нераздельней Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего Романа Костомарова, болезнию одержимаго; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцеление от болезни; возврати ему здравие и силы телесныя; подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твоя и премирные блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю моему. Аминь!"

Также действенным способом, как считают фанаты, станет окропить Романа при помощи святой воды, а также дать ему выпить немного ее натощак. Эта чудодейственная жидкость якобы способна спасти от любых проблем со здоровьем. Но произойдет это только, мол, если искренне верить, что освященная вода способна сотворить чудо с Романом Костомаровым.

