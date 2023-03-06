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Шоу-бизнес
"Варят наркотики": В Москве задержали и доставили в полицию Бабкину

"Варят наркотики": В Москве задержали и доставили в полицию Бабкину

Бабкина угрожала людям.
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Был обычный мартовский день, все шло своим чередом, и никто не догадывался, что закончится все грандиозным скандалом в СМИ. Дело было в Москве. Под вечер 6 марта новостные сводки буквально разорвало новостью: Бабкина угодила в столичное отделение полиции!

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Все началось с того, что 73-летняя Бабкина в агрессивном состоянии позвонила в правоохранительные органы и потребовала немедленно разобраться с ее нерадивыми соседями, которые, по ее мнению, знатно набедокурили.

Ответственная Бабкина учуяла "подозрительный химозный запах" из соседней квартиры и заключила: "там варят наркотики!". Однако попытки вызвать полицию не увенчались успехом, и тогда женщина перешла к реальным угрозам. Бабкина грозилась взорвать отделение полиции, если сотрудники немедленно не разберутся с нарушителями. Кроме того, Бабкина угрожала в противном случае урегулировать ситуацию самостоятельно, и тогда бог весть что могло случиться.

Успокаивает только одно: Бабкина оказалась не той самой артисткой, а ее однофамилицей.

Полиция. Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 6 марта 2023, 21:50 Источник: Телеграм-канал "Shot" • Требует проверки
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