"У нас любовь": прогнавшую гражданского мужа Бабкину застали в гримерке с волосатым красавцем

Бабкина счастлива с другим.

Советская и российская артистка Надежда Бабкина лишь только в 53 года обрела настоящее женское счастье – с мужчиной по имени Евгений, который младше звезды на 30 лет. Однако разница в возрасте не стала для возлюбленных преградой, вот только до ЗАГСа они так и не дошли.

Но в отношениях с юнцом у народной артистки не всегда все было гладко. Например, в 2021-м злые языки шептались, что любимица россиян прогнала гражданского мужа. По их мнению, из-за опасения потерять избранницу, Евгений Гор даже сделал пересадку волос. Но как бы многие не предрекали крах этого союза, история любви певицы продолжается.

Но не так давно у гражданского мужа появился сильный конкурент – с этим волосатым красавцем Надежду Бабкину даже застукали в гримерке! Кто же покорил сердце артистки? Речь идет о любимом псе ансамбля "Русская песня", который много лет возглавляет звезда, по имени Топаз Сергеевич.

"У нас с ним случилась любовь с первого взгляда. В моей гримерке в театре "Русская песня" стоит его миска, лежат его игрушки", – рассказала знаменитость журналистам.

Этот четвероногий сердцеед – не собственность звезды. Песик принадлежит ее коллеге Сергею Рябову, но, несмотря на это, Надежда Бабкина явно души не чает в питомце.