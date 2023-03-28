"Я тоже тебя люблю": ставший отцом женатый Баста вывел в свет новую фаворитку

На днях в московском метро прошло необычное мероприятие. На станции метро "Курская" состоялся концерт-сюрприз популярного музыканта и судьи шоу "Голос" рэпера Басты. Василий Вакуленко (настоящее имя артиста — Прим. ред.) выступил для москвичей с главными хитами — "Сансара", "Медлячок" и, конечно, "Моя игра".
Сначала пассажиры метро долго гадали, кто же выйдет на мини-сцену. А когда увидели артиста — рассыпались в бурных аплодисментах. Как пишет gazetametro.ru, послушать рэпера Басту остановились и молодые зрители, и жители столицы в почтенном возрасте. Даже 80-летняя женщина узнала песни артиста.
В разгар выступления рэпер Баста разрешил одной из прекрасных дам подойти к нему с детьми и сделать фото. Поклонники зашептались, почему же Баста вывел в свет именно эту фаворитку? Другим слушателям сделать совместный снимок, к сожалению, не удалось.
"Баста, ты лучший!" — донеслось из импровизированного зрительного зала.
"Я тоже тебя люблю", — ответил артист.
Сейчас рэпер Баста переживает новую волну популярности, благодаря творческой стезе. Рядом с ним этот путь проходит любимая супруга Елена. Вместе они воспитывают двоих дочерей — 13-летнюю Марию и 10-летнюю Василису. Ставший отцом в 29 лет репер Баста часто говорит о любви к семье.