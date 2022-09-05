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Шоу-бизнес
"На будущее": одичавшему Харламову срочно потребовался суррогат самого себя

"На будущее": одичавшему Харламову срочно потребовался суррогат самого себя

Гарик Харламов смирился с тем, что его сразу же отправят навылет.
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Резидент Comedy Club Гарик Харламов после развода с Кристиной Асмус немного одичал. Но спустя время наконец вернулся к нормальной жизни. На днях он поделился впечатлениями от нового музыкального шоу "Аватар" на НТВ. Комик выступал в роли Емели. По задумке проекта, все герои появляются на сцене не физически, а виртуально, в виде цифрового героя.

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 Гарик Харламов

Гарик Харламов актер, телеведущий

Сначала перед жюри появились поочередно Белоснежка, Русалочка и Леший. Каждый выступал со своей музыкальной композицией. Белоснежка спела песню "Лесной олень", после чего судьи подумали, что за героем прячется Алиса Мон. Однако они не угадали, и нераскрытый персонаж продолжил свое участие в проекте.

Далее выступали Человек-амфибия, Мэри Поппинс и Емеля. Последнего раскусили почти сразу. Когда он запел песню Fly Me To The Moon Фрэнка Синатры, судья Тимур Батрутдинов заявил, что это Харламов. Цифровая копия немедленно исчезла, что означало верный ответ.

Харламов вышел на сцену в рубашке и шортах. Сергей Лазарев отметил, что комик был на удивление пластичным. На это Харламов заявил, что шевелиться в костюме для захвата движений было нелегко. Кроме того, в нем было ужасно жарко. Комик добавил, что был уверен, что его разгадают сразу.

"Я же понимаю, что в жюри сидит Батрутдинов. И чтобы он меня не узнал? После всего, что между нами было?" – отметил Харламов.

Комик считает, что шоу "Аватар" — это первый шажочек человечества, перед которым встанет острая необходимость иметь своих суррогатов, в будущее: "Это не просто какое-то 2D-изображение, а полноценный персонаж. Он крутится, вертится, говорит, можно рассмотреть его со всех сторон. Уверен, скоро увидим эти технологии во многих областях".

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 5 сентября 2022, 17:01 Источник: Вокруг ТВ ✓ Надежный источник
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