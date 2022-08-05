Объявлено о рождении четвертого ребенка уехавшего за бугор Шнурова

Недавно стало известно, что Сергей Шнуров вместе с супругой уехал из России. По информации, появившейся в Сети, пара отправилась за бугор, а именно в Швейцарию. Впрочем, сам музыкант место своего пребывания раскрывать не стал.
Теперь же источник РИА ФАН сообщил о том, что в одной из клиник Швейцарии на свет появился четвертый наследник лидера группировки "Ленинград". Объявлено, что Абрамова родила мужу второго ребенка. Пол новорожденного при этом не сообщается.
Только на днях в Сеть попал совместный снимок Шнурова с женой, у которой заметили явно округлившийся живот. Фото сделала одна из постоялиц швейцарской гостиницы. Не успели поклонники еще как следует обсудить вторую беременность молодой жены Шнурова, как уже появилась новость о рождении наследника. При этом сами супруги информацию о пополнении пока не подтверждали. Артист вообще старается не афишировать свою личную жизнь.
Напомним, что у Сергея Шнурова подрастают дочь и сын от первого и второго брака соответственно. О первом ребенке, рожденным ему Абрамовой, музыкант рассказал осенью прошлого года. Судя по всему, на одном общем наследнике супружеская пара решила не останавливаться.
Ранее вскрылись пикантные подробности о соблазнившем малолетку Сергее Шнурове.