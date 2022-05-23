"Мосты сожжены": Шнуров проболтался об отъезде из России

Сергей Шнуров откровенно высказался по поводу своей эмиграции.





Еще недавно скандально известный певец выпустил нашумевшую песню про российскую интеллигенцию, спешно сбежавшую из России на фоне начала спецоперации на Украине. В новой композиции он высмеял коллег по творческому цеху, которые укатили за бугор. А накануне Сергей Шнуров проболтался о своем отъезде за границу.

Лидер группировки "Ленинград" откровенно признался: покидать родные края он не собирается, а все свое время проводит в России. Тех, кто все-таки решился на такой поступок, он назвал предателями. В частности, уверен артист, они отвернулись от своих поклонников, которые их преданно слушали и любили. Да, и вообще, говорит музыкант, таким образом представители элиты отечественного шоу-бизнеса показали свою слабость. Сильный же артист будет с Родиной, а главное, со своими поклонниками, до конца.

Что касается судьбы беглецов, то артист уверен, что многие из них вряд и вернутся обратно. "Мосты сожжены", – так объяснил свою точку зрения Сергей Шнуров. В своей речи особое внимание солист "Ленинграда", конечно, уделил Ксении Собчак, которая после начала спецоперации тоже покинула Москву. Тогда многие говорили, что скандально известная журналистка решила эмигрировать, но в конце концов она была замечена в России. Так вот, певец решил поразмышлять, какие у покинувшей Родину блогерши были мотивы.

"Вот Собчак поехала обещать, потому что сыну обещала. На два месяца", – с ухмылкой произнес Сергей Шнуров.