Вскрылись пикантные подробности о соблазнившем малолетку Шнурове: Раздевайся

Оксана Акиньшина рассказала, как Сергей Шнуров соблазнил ее, когда ей было пятнадцать лет.

Оксана Акиньшина с юных лет снимается в кино. Так, впервые она появилась на экране в двенадцать лет, снявшись в фильме "Сестры", который поставил Сергей Бодров. Через несколько лет она уже блеснула в фильме "Игры мотыльков". В то же время она познакомилась и с другим известным человеком – певцом Сергеем Шнуровым. Артист создавал музыкальные композиции для кинолент и даже получил эпизодическую роль.

Недавно Акиньшина решила рассказать, как завязались ее отношения с создателем группы "Ленинград". По ее словам, он пришел на съемочную площадку в нетрезвом виде, а потом актриса осталась в его номере. "Раздевайся давай!", – вспоминает звезда слова артиста. Стоит отметить, что на тот момент Оксане было всего лишь пятнадцать лет, а Сергею, на минуточку, двадцать девять лет.

Кстати, соблазнивший малолетку Шнуров даже бросил супругу, желая находиться рядом с молоденькой актрисой. При этом ему было важно, чтобы его нимфа была хорошо образована, поэтому он настаивал, чтобы Акиньшина посещала уроки в школе. "Вытаскивал меня из кровати и тащил в школу", – рассказывает Оксана.

Напомним, что отношения звезд продлились пять лет. К счастью, им удалось расстаться без конфликтов. Сейчас поговаривают, будто актриса отбила у жены Даню Козловского, с которым они вместе снимались в фильме "Чернобыль".